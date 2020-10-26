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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 5426 людей

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    Минулої доби померли 73 особи - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 5426 людей
    Минулої доби померли 73 особи

    За минулу добу одужали 1029 людей

    В Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Це на 662 особи менше, ніж у попередній день (6088). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що одужали 1029 людей (у попередній день 1753), а 73  – померло від ускладнень (102).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

    Нагадаємо, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

    Як повідомлялося, в Україні за добу, 24 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6088 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 343 498 людей, одужали 141508 осіб, летальних випадків – 6391 осіб.

    До відома, у світі станом на 26 жовтня коронавірусом заразилися вже 43 346 888 людей. Від початку пандемії одужало понад 31 905 975 осіб, а кількість померлих зросла до 1 159 093 людини.

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