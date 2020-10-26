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    Хворі на Covid-19 медики у Сєвєродонецьку продовжують лікувати пацієнтів

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    <div class="ImageDescription-caption">Медики виводять чоловіка, у якого підозрюють Covid-19, Лисичанськ, Луганська область.</div> <div class="ImageDescription-creator"></div> - Хворі на Covid-19 медики у Сєвєродонецьку продовжують лікувати пацієнтів
    Медики виводять чоловіка, у якого підозрюють Covid-19, Лисичанськ, Луганська область.
    Фото: Макс Левін/hromadske

    Якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар

    У Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні є низка лікарів, які зараз лікуються від коронавірусної хвороби і одночасно з цим продовжують виконувати свої обов’язки, лікуючи інших.

    Про це йдеться у матеріалі «Громадського» про боротьбу з Covid-19 на Луганщині.

    Очільник лікарні Романа Водяник розповів, що поступово заклад збільшує кількість ліжок для інфікованих коронавірусом. Однак головна проблема у тому, що не вистачає медиків.

    «Зараз основне питання - це лікарі, медсестри, санітарки. Їх не замінить ніякий волонтер. Навіть не кожен лікар має потрібні знання, щоб лікувати тяжкі пневмонії. У мене у трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють на ковід, лікуються, і вони ж лікують своїх пацієнтів. Тобто якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар», - розповів він.

    За словами Водяника, на сьогодні на Covid-19  хворі 12 медиків з інфекційного відділення, а всього ж по лікарні позитивні діагнози отримали 60 медпрацівників.

    «Двоє медиків вже тиждень перебувають у реанімації у важкому стані. Обидва працювали з хворими на Covid», - додав директор лікарні.

    «У нас лікарі і медсестри працюють і на півтори, і на дві ставки. Ми навіть не можемо оплатити ту кількість годин, яку вони відпрацьовують. Я вважаю, що це тихий мовчазний подвиг медперсоналу», - підкреслив Водяник.

    До слова, МОЗ очікує зростання хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      348924
    • Хворіють
      199923
    • Одужали
      142537
    • Померли
      6464


    Зазначимо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

     

    Луганщина лікар лікарня хвороби коронавірус
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