Хворі на Covid-19 медики у Сєвєродонецьку продовжують лікувати пацієнтів
Якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар
У Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні є низка лікарів, які зараз лікуються від коронавірусної хвороби і одночасно з цим продовжують виконувати свої обов’язки, лікуючи інших.
Про це йдеться у матеріалі «Громадського» про боротьбу з Covid-19 на Луганщині.
Очільник лікарні Романа Водяник розповів, що поступово заклад збільшує кількість ліжок для інфікованих коронавірусом. Однак головна проблема у тому, що не вистачає медиків.
«Зараз основне питання - це лікарі, медсестри, санітарки. Їх не замінить ніякий волонтер. Навіть не кожен лікар має потрібні знання, щоб лікувати тяжкі пневмонії. У мене у трьох відділеннях лікарі одночасно хворіють на ковід, лікуються, і вони ж лікують своїх пацієнтів. Тобто якщо медик або на стадії одужання, або хворіє у легкій формі, то він у своєму відділенні одночасно і пацієнт, і лікар», - розповів він.
За словами Водяника, на сьогодні на Covid-19 хворі 12 медиків з інфекційного відділення, а всього ж по лікарні позитивні діагнози отримали 60 медпрацівників.
«Двоє медиків вже тиждень перебувають у реанімації у важкому стані. Обидва працювали з хворими на Covid», - додав директор лікарні.
«У нас лікарі і медсестри працюють і на півтори, і на дві ставки. Ми навіть не можемо оплатити ту кількість годин, яку вони відпрацьовують. Я вважаю, що це тихий мовчазний подвиг медперсоналу», - підкреслив Водяник.
До слова, МОЗ очікує зростання хворих на Covid-19.
Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.
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Всього348924
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Хворіють199923
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Одужали142537
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Померли6464
Зазначимо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.