Від Covid-19 померла колишня голова Житомирської облради



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12 лютого Синявській виповнилося 63 роки

24 жовтня 2020 року померла колишня голова Житомирської обласної ради Ірина Синявська, якій 12 лютого виповнилося 63 роки.

На Facebook-сторінці Ірини Синявської користувачі соцмережі висловлюють співчуття.

16 жовтня Ірина Синявська опублікувала допис про те, що вірус Covid-19 її не оминув й вона знаходиться на лікуванні.

«Сьогодні вже 7-й день. Хочу писати, читати і навіть посміхатися... Хвилююся за тих, хто був у близькому контакті, рідних, колег, друзів. При перших симптомах здавайте ПЛР-тест! Не зволікайте! Хвороба дуже непроста», – написала Ірина Синявська.

Нагадаємо, що на Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати