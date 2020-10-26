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    Від Covid-19 померла колишня голова Житомирської облради

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    Від Covid-19 померла колишня голова Житомирської облради

    12 лютого Синявській виповнилося 63 роки

    24 жовтня 2020 року померла колишня голова Житомирської обласної ради Ірина Синявська, якій 12 лютого виповнилося 63 роки.

    На Facebook-сторінці Ірини Синявської користувачі соцмережі висловлюють співчуття.

    16 жовтня Ірина Синявська опублікувала допис про те, що вірус Covid-19 її не оминув й вона знаходиться на лікуванні.

    «Сьогодні вже 7-й день. Хочу писати, читати і навіть посміхатися... Хвилююся за тих, хто був у близькому контакті, рідних, колег, друзів. При перших симптомах здавайте ПЛР-тест! Не зволікайте! Хвороба дуже непроста», – написала Ірина Синявська.

    Нагадаємо, що на Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати

    депутат смерть вірус коронавірус
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