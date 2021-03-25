Мер Черкас не буде посилювати карантин за рекомендацією обласної влади

На сьогодні в місті Черкаси ситуація контролюється, зазначив Бондаренко

Обласна рада рекомендувала у Черкасах посилити карантин. Водночас у місті відмовились запроваджувати жорсткіші заходи.

Про це мер міста Анатолій Бондаренко заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Ситуація залишається контрольованою, а причин для посилення карантину немає», – заявив Бондаренко.

За його словами, багато рішень, які ухвалила Черкаська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, є недоцільними.

«Пропонують такі непопулярні методи, на мою думку, які наша комісія не ухвалюватиме», – зазначив Бондаренко.

Наприклад, він вважає, що можна відвідувати Черкаський міський зоопарк, адже він працює на свіжому повітрі.

Як зауважив мер, недоцільно обмежувати торгівлю продовольчих магазинів. Натомість потрібно лімітувати перебування кількості відвідувачів в одному магазині. Також переглядатимуть рішення щодо місцевих транспортних перевезень. Тому обмежувати його роботу теж не планують.

Як відомо, з 20 березня у Києві почали діяти посилені обмеження карантину разом з обмеженнями «помаранчевої» зони. Планувалося, що обмеження діятимуть три тижні, однак через кілька днів столиця потрапила в «червону» зону карантину.

Відповідно до нових регламентів, відсьогодні в «червоній» зоні карантину потрібно обов'язково носити маски або респіратори на вулиці і в парках. Кабмін вніс відповідні зміни у свою постанову про карантин.

Нагадаємо, 22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі. Учора зʼявилася інформація, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.