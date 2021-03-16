Коронавірус у Києві, «помаранчева» зона та дострокові канікули: брифінг Кличка (відео)

Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

Сьогодні, 16 березня, відбувся терміновий онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо ситуації із захворюваністю в столиці.

Зокрема мер Києва поінформував:

на скільки збільшилась кількість хворих на коронавірус у Києві за минулий тиждень;

яка кількість киян захворіла протягом минулої доби;

про намір почати канікули для учнів старших класів на два дні раніше;

про звернення до уряду щодо розширення обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні;

про посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів;

про футбольний матч, що має відбутися найближчого четверга.

Раніше у програмі «Kиїв. Newsroom» на телеканалі «Київ» Віталій Кличко пояснив, що ситуація із захіорюваністю у місті непроста, оскільки активно збільшується кількість госпіталізованих, а отже завантажуються лікарні.

«Ми зараз розглядаємо деякі обмеження. які можемо запровадити найближчим часом. Це стосуватиметься навчальних закладів, а також можливі інші обмеження. Про всі заходи ми повідомимо якнайшвидше», – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.