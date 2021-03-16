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    Коронавірус у Києві, «помаранчева» зона та дострокові канікули: брифінг Кличка (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус у Києві, «помаранчева» зона та дострокові канікули: брифінг Кличка (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Київський міський голова поінформував про стан справ у столиці

    Сьогодні, 16 березня, відбувся терміновий онлайн-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка щодо ситуації із захворюваністю в столиці.

    Зокрема мер Києва поінформував:

    • на скільки збільшилась кількість хворих на коронавірус у Києві за минулий тиждень;

    • яка кількість киян захворіла протягом минулої доби;

    • про намір почати канікули для учнів старших класів на два дні раніше;

    • про звернення до уряду щодо розширення обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні;

    • про посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів;

    • про футбольний матч, що має відбутися найближчого четверга.

    Раніше у програмі «Kиїв. Newsroom» на телеканалі «Київ» Віталій Кличко пояснив, що ситуація із захіорюваністю у місті непроста, оскільки активно збільшується кількість госпіталізованих, а отже завантажуються лікарні.

    «Ми зараз розглядаємо деякі обмеження. які можемо запровадити найближчим часом. Це стосуватиметься навчальних закладів, а також можливі інші обмеження. Про всі заходи ми повідомимо якнайшвидше», – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

    Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.

    Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.

    Теги: Віталій Кличко Київ міністр мер канікули Максим Степанов коронавірус
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