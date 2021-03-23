Умови в'їзду в Україну посилили: що змінилось

Кабмін посилив в'їзд в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на Covid-19

Кабінет міністрів посилив умови в’їзду в Україну. Тепер для перетину кордону іноземці повинні мати й негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Щоби потрапити в Україну, іноземці повинні мати:

обов’язковий поліс страхування, як це було визначено до цього,

негативний результат тестування на Covid-19 (ПЛР-тест, який зроблений не більше ніж за 72 години).

У разі відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату тестування на Covid-19 впускати на територію України не будуть.

Також виключено норму формування Міністерством охорони здоров’я переліку держав зі значним поширенням Covid-19, що у свою чергу впливало на самоізоляцію осіб.

Наразі визначено, що самоізоляції підлягають громадяни України, які перетинають державний кордон, за винятком деяких категорій, зокрема тих, хто мають негативний результат тестування на Covid-19, який проведено не більш як за 48 годин до перетину державного кордону.

Внесено зміни й щодо пропуску через КПВВ осіб, які прибувають із тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та Криму. Зокрема, без самоізоляції будуть пропускати громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від Covid-19, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, та особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток «Вдома». У разі неможливості встановлення вони підлягають обсервації.

Крім того, посадові особи Державної прикордонної служби будуть перевіряти встановлення мобільного застосунку.

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