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    «Метінвест» безкоштовно поставлятиме кисень для боротьби з пандемією ще у дві області

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    Раніше Метінвест повідомив, що поставить 300 тонн кисню медустановам Харкова і Києва - «Метінвест» безкоштовно поставлятиме кисень для боротьби з пандемією ще у дві області
    Раніше Метінвест повідомив, що поставить 300 тонн кисню медустановам Харкова і Києва

    Кисень буде направлений в Чернігівську та Херсонську області

    Група «Метінвест» на тлі стрімкого зростання епідемії коронавірусу в Україні буде поставляти дефіцитний кисень в лікарні відразу чотирьох регіонів України, місцева влада яких заявила про нестачу кисню.

    Кисень безкоштовно буде направлений в Чернігівську та Херсонську області. Раніше Метінвест повідомив, що поставить 300 тонн кисню медустановам Харкова і Києва.

    «По всій країні зростає кількість хворих коронавірусом і наявність кисню в лікарнях має першочергове значення для їх подальшого одужання. Сподіваємося, що оперативність наших дій, готовність всіма силами допомагати медикам дозволить зупинити поширення коронавірусу і зберегти життя і здоров'я українців», – заявив генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

    Кисень для медиків Харківської області нададуть металургійні комбінати Запоріжсталь і Азовсталь, а також Дніпровський коксохімічний завод. На сьогоднішній день з 260 тонн вже поставлено 180 тонн.

    Лікарням Херсонської області 500 тонн рідкого кисню поставить ММК імені Ілліча.

    Також ММК імені Ілліча безоплатно і в повному обсязі забезпечує життєво необхідним киснем медустанови Маріуполя і Покровська.

    Всього з січня по жовтень 2021 року в ці міста було передано 653,2 тонн рідкого і 166,5 тисяч кубометрів газоподібного кисню.

    Крім того, з початку пандемії Метінвест інвестував 72 млн гривень у будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури Маріуполя, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню.

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    Теги: Чернігівщина Херсонщина коронавірус
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    «Метінвест» безкоштовно поставлятиме кисень для боротьби з пандемією ще у дві області