Подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день

У четвер, 28 жовтня, померла Олена Литовченко, а сьогодні – її чоловік Тимур

Тимур та Олена Литовченки померли

Подружжя українських письменників Тимур та Олена Литовченки померли від коронавірусу з різницею у день. Відповідну інформацію оприлюднила у Facebook донька померлих.

За її словами, у четвер, 28 жовтня, померла Олена Литовченко, а сьогодні – Тимур.

«Мама і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше нема. Я не знаю, що робити без вас. Невідновна втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги», – написала Людмила (Люся) Литовченко.

Олена Литовченко народилася 1 травня 1963 року у Ташкенті. Авторка кількох авантюрно-історичних романів та детективів. Тимур Литовченко народився 1963 року у Києві, писав фантастику в різноманітних жанрах, починаючи від науково-популярної і аж до містики та жахів, авантюрно-історичні романи, детективи.

Абсолютно новий етап у подружжя почався в 2011 році, коли Олена разом з чоловіком Тимуром почали спільно писати історичну прозу. Романи творчого подружжя Литовченків виходять друком в харківському видавництві «Фоліо».

До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

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