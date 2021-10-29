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    Подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день

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    У четвер, 28 жовтня, померла Олена Литовченко, а сьогодні &ndash; її чоловік Тимур - Подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день
    У четвер, 28 жовтня, померла Олена Литовченко, а сьогодні – її чоловік Тимур
    фото: umoloda.kyiv.ua

    Тимур та Олена Литовченки померли

    Подружжя українських письменників Тимур та Олена Литовченки померли від коронавірусу з різницею у день. Відповідну інформацію оприлюднила у Facebook донька померлих.

    За її словами, у четвер, 28 жовтня, померла Олена Литовченко, а сьогодні – Тимур.

    «Мама і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше нема. Я не знаю, що робити без вас. Невідновна втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги», – написала Людмила (Люся) Литовченко.

    Олена Литовченко народилася 1 травня 1963 року у Ташкенті. Авторка кількох авантюрно-історичних романів та детективів. Тимур Литовченко народився 1963 року у Києві, писав фантастику в різноманітних жанрах, починаючи від науково-популярної і аж до містики та жахів, авантюрно-історичні романи, детективи.

    Абсолютно новий етап у подружжя почався в 2011 році, коли Олена разом з чоловіком Тимуром почали спільно писати історичну прозу. Романи творчого подружжя Литовченків виходять друком в харківському видавництві «Фоліо».

    До слова, на Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день.

    Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

    Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

    Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

    Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: смерть культура Україна письменник коронавірус
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    Подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день