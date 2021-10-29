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    Відома лікарка жорстко відповіла антивакцинаторам (відео)

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    Лікарка вчергове наголосила на необхідності вакцинуватися - Відома лікарка жорстко відповіла антивакцинаторам (відео)
    Лікарка вчергове наголосила на необхідності вакцинуватися
    фото: zahid.net

    «Всіх, хто не вірить у вакцинацію, запрошую до себе в реанімацію»

    За весь період пандемії у реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги не помер жоден вакцинований. Про це у токшоу «Право на владу» заявила завідувачка відділення цього медичного закладу Наталія Матолінець.

    «Тоді, коли ми втрачаємо по 10, 14, 20 пацієнтів за добу невакцинованих», – пояснила лікарка.

    За словами Наталії Матолінець, всі докази того, що вакцинація реально рятує людські життя наявні, тому лікарі не знають, які ще аргументи потрібні критикам вакцинації.

    «Всіх, хто не вірить у вакцинацію, запрошую до себе в реанімацію, це неможливо передати, коли у тебе на руках при повній свідомості помирає людина, яка розуміє, що задихається. А чому? Тому, що через таких антивакинаторів легені у пацієнта «згоріли», «згоріли» за 24 години, їх просто немає», – пояснила Наталія Матолінець.

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    Раніше поввідомлялося, що секретар РНБО зробив страшний прогноз щодо того, скільки людей помиратиме від Covid-19 у листопаді. Вже у перших числах наступного місяця їхня кількість може становити тисячу осіб.

    Також Олексій Данилов зазначив, що в Україні серед вакцинованих відсоток жінок помітно перевищує кількість чоловіків.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

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    Теги: Львівщина хвороби вакцинація коронавірус
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    Відома лікарка жорстко відповіла антивакцинаторам (відео)