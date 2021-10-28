Феномен Моршина. Інтерв’ю з мером міста, яке першим перемогло пандемію

Руслан Ільницький: «У нас була велика біда, і нам дуже хотілося з неї вийти»

У курортному Моршині на Львівщині відбуваються нереальні для нинішньої ситуації в державі, події: на тлі катастрофічного зростання числа шпиталізацій в Україні це місто демонструє небачене явище. У Моршині жоден хворий на коронавірус не потребує допомоги в умовах стаціонару. Станом на 26 жовтна там усього 22 людини мали діагноз Covid-19 – і це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість тих, хто лікується. З них лише восьмеро були вакциновані. «Влітку у нас не було жодної хворої людини, але з появою Delta-штаму маємо тих хто хворіє. Але за увесь цей період жоден не був шпиталізований. Хворіють у легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції», – повідомив «Главкому» міський голова Моршина Руслан Ільницький.

Міський голова визнає: очікування від масової вакцинації в них були дещо більші – мали надію, що люди взагалі не хворітимуть. Але, за словами Ільникцього, під час попередньої хвилі коронавірусу, яка була в березні, в Моршині шпиталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки. Про те, як вдалося досягнути високого охоплення вакцинацією, як переконували жителів не вірити міфам антивакцинаторів, очільник міста розказав в інтерв'ю «Главкому».

«Ми усі прагнули створити безпечну зону навколо нас»

Як вам вдалося вакцинувати майже всіх мешканців міста? Як переконували людей?

Мені не вдалося переконати всіх – у нас щеплено тільки 75% дорослого населення, 25% ще вперто не хочуть цього робити. Досить високий показник пов'язаний із тим, що у Моршині був реалізований проект Міністерства охорони здоров’я про одночасну вакцинацію дорослого населення ще 13 квітня. Ми отримали можливість не йти за національним планом, а вакцинувати одночасно всіх охочих дорослих. Активна частина громадян вакцинувалася у квітні.

У квітні ж ми розпочали дуже серйозну інформаційну кампанію, яка у нас триває й досі. Ми робили досить стандартні речі: виготовили білборди, встановили намети, де роздавали буклети. Дуже важливо, що сімейні лікарі здійснювали обдзвони своїх пацієнтів і переконували їх вакцинуватися. На сьогодні у Моршині понад 90% населення підписали декларації із сімейними лікарями. Лікарі дуже активно працювали: багатьох пацієнтів не з першого разу, але все ж вдавалося переконати. До того ж, самі сімейні лікарі у нас вакциновані. Та і я особисто ще у березні публічно вакцинувався залишковою дозою. Активну позицію зайняли і керівники санаторіїв, директор заводу («Моршинський завод мінеральних вод» – «Главком»).

На мою думку, важливу роль відіграв ще й економічний чинник: у квітні всі санаторії Моршину опинились у червоній зоні – не працювали. Люди сиділи вдома.

На вашу думку, що стало найбільш переконливим аргументом: агітація, переконування сімейних лікарів чи суто економічний фактор?

Певно, для кожного з містян спрацювало щось своє. Але ключовими стали, на мою думку, економічний фактор та переконання лікарів. Ми усі прагнули створити безпечну зону навколо нас і, як наслідок, дати можливість працювати санаторіям, а людям – не сидіти без роботи.

Скільки коштувало бюджету міста роздрукувати, розвісити білборди, організувати агітацію в наметах?

З бюджету ми не витратили жодної копійки. По-перше, у нас працювало багато волонтерів. По-друге, всі витрати взяли на себе спонсори. Крім того, я вдячний усім засобам масової інформації, які проявляли інтерес до теми вакцинації у Моршині.

Розкажіть трохи детальніше про проект МОЗу. Міністерство вам запропонувало взяти участь у цьому експерименті?

Ні, все було не так. Оскільки у квітні у нас закрили всі санаторно-курортні заклади, ми – керівництво міста – думали про те, до яких нестандартних заходів можна вдатися, аби уникнути повторення такої ситуації. Я скерував листа до прем’єр-міністра, де запропонував можливість запровадження цього пілотного проєкту саме у Моршині. Вже глава уряду доручив МОЗ, Міністерству розвитку територій. Мене підтримала Львівська обладміністрація. Після того розпочалося постачання вакцин у Львівський обласний лабораторний центр. МОЗ моніторив ситуацію із реалізацією цього проєкту. Тобто ініціатива йшла від нас.

Мене часом питають, чому саме Моршину дозволили реалізовувати пілотний проєкт. 4439 дорослого населення, ми небагато вакцини відтягли у той час, коли її бракувало. Можливо, у першу чергу з цієї причини експеримент став можливим.

«На якісь антивакцинаторські дописи у Facebook відповідали фахівці»

У квітні ще не було такого широкого вибору вакцин. Чим щеплювалися мешканці Моршина?

У нас 361 людина в рамках проєкту з 13 квітня вакцинувалася Covishield (AstraZeneca). Потім аж до 5 липня у наявності був лише CoronaVac. Потім з’явився і Cominarity (Pfizer). Більшість мешканців Моршину вакцинувалися CoronaVac.

Соцмережі вибухнули дотепними фотожабами про вакцинований Моршин

На загальнонаціональному рівні антивакцинатори зараз розгорнули дуже бурхливу діяльність. Чи відчували ви спротив отих 25% нещеплених?

Так, спротив від цієї категорії відчувався.

У першу чергу, ми активно поширювали всю офіційну інформацію, яку надавав МОЗ, а також інформацію від міжнародних організацій: на міських сайтах, у роздаткових матеріалах. Крім того, ми запрошували на бесіди керівника Львівського лабораторного Центру епідеміолога Олега Когута, який фахово спростовував усі міфи. На деякі моменти ми просто не реагували. До того ж, на якісь антивакцинаторські дописи у Facebook відповідали фахівці.

Ми також намагалися поширювати більше позитивного матеріалу про вакцини.

Ми всі робили спільну справу. Містяни відчувають, що разом робили правильні кроки від самого початку. Я також відчуваю позитив.

Влаштувати таку вакцинальну кампанію, як у Моршині, у масштабах країни реально?

Розумієте, скрізь є своя специфіка – навіть у межах міст. У квітні у зв’язку із кризою ми виконували бюджет міста на 50%, нині – на 85%, але все-таки виконуємо. Одна з сусідніх громад, яка ніколи не залежала від туризму, виконувала бюджет значно краще навіть навесні минулого року. Тому економічні чинники справді мотивували. У нас була велика біда, і нам дуже хотілося з неї вийти.

Якщо ж говорити про таку кампанію у межах країни, то провести її – точно потрібні надзусилля.

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