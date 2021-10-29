У «жовтій» зоні карантину залишилися лише дві області

Рівень госпіталізацій по країні становить 91,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення

Станом на 29 жовтня в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають лише дві області – Закарпатська та Кіровоградська. Київ та 14 регіонів віднесені до «помаранчевої» зони епіднебезпеки, вісім регіонів – у «червоній». Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 27 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську області.

У «жовтій» зоні епіднебезпеки Закарпатська, Кіровоградська області. Решта регіонів перебувають в помаранчевій зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 703 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області – 1 343 на 100 тис. населення, Сумській області – 1 193 та Луганській – 1 096, Житомирській області – 1 017.

Станом на 28 жовтня рівень госпіталізацій по країні становить 91,6, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

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Зазначимо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.