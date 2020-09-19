Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий список країн «червоної» зони



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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні

Україна продовжує знаходитися на межі «зеленої» зони

МОЗ оновив список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація. Станом на сьогодні, в цьому списку 47 країн.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В список «червоної» зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина тощо.

В «зелену» зону входять: Україна, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина тощо.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.