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    Здоров'я

    Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий список країн «червоної» зони

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    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко&nbsp;не виключає стрімкого зростання захворюваності на&nbsp;Covid-19 в Україні - Міністерство охорони здоров’я опублікувало новий список країн «червоної» зони
    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні

    Україна продовжує знаходитися на межі «зеленої» зони

    МОЗ оновив список країн, в яких найскладніша епідеміологічна ситуація. Станом на сьогодні, в цьому списку 47 країн.

    Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

    В список «червоної» зони входять: США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Люксембург, Іспанія, Аргентина тощо.

    В «зелену» зону входять: Україна, Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина тощо.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    Міністерство охорони здоров'я карантин ВООЗ коронавірус
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