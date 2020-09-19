Минулої доби в Україні госпіталізували рекордну кількість пацієнтів з Covid-19



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У лікарнях перебуває понад 13 тис. пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або з підозрою

За минулу добу в Україні найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії

За останню добу в Україні з коронавірусом чи підозрою на Covid-19 госпіталізували 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій від початку пандемії.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Було госпіталізовано 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізацій за весь час пандемії. В наших лікарнях з підтвердженим Covid-19 або з підозрою на нього - понад 13 тисяч громадян. Хочу вам сказати, що, наприклад, на 1 вересня було 10900 (госпіталізованих. - Ред.) пацієнтів», - сказав він.

Міністр зазначив, що більш як на 2 тисячі зросла кількість одночасного перебування в лікарнях людей, у яких підтверджено чи є підозра на коронавірусну хворобу.

Степанов додав, що за минулу добу коронавірус підтверджено у 203 дітей та у 161 медичного працівника. Зафіксовано 48 летальних випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Нагадаємо, станом на ранок 19 вересня в Україні підтверджено 172712 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 18 вересня зафіксовано ще 3240 хворих на коронавірус.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключав стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.