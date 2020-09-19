  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України

    • Розсилка
    Польські підприємці відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців - Підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України
    Польські підприємці відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців

    Це прохання пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців

    Уповноважений з питань малих та середніх підприємств Адам Абрамовіч звернувся до віцепрем’єрки Польщі Ядвіги Емілевич з проханням скасувати карантин для працівників зі Східної Європи.

    Як повідомляє Діло з посиланням на сайт Уповноваженого, прохання про скасування обов’язку відбувати карантин, насамперед, для працівників з України та Білорусі, пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців.

    Ті на сьогодні відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців, оскільки змушені чекати зайві 10 днів, поки люди, які перетнули кордон, відбудуть карантин. Крім того, є й інші незручності.

    «Працівники, які їдуть на вихідні додому, наприклад, в Україну чи Білорусь, після перетину кордону не можуть повернутися на роботу до Польщі без відбуття карантину», – зазначає Адам Абрамовіч.

    Відтак Уповноважений з питань малих та середніх підприємств попросив уряд повністю скасувати карантин для осіб, які перетинатимуть зовнішній польський кордон (Україна, Білорусь, Росія) з метою працевлаштування в Польщі.

    Лист Адама Абрамовіча був надісланий 9 вересня. Реакція уряду поки що невідома.

    Нагадаємо, заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.

    Як повідомлялося, влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів. Вони тікають до Польщі від переслідувань влади.

    Читайте також:
    Як коронавірусна криза вплинула на ринок праці в Україні
    Білорусь Польща ринок криза Україна карантин заробітчани кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies