Підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України



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Польські підприємці відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців

Це прохання пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців

Уповноважений з питань малих та середніх підприємств Адам Абрамовіч звернувся до віцепрем’єрки Польщі Ядвіги Емілевич з проханням скасувати карантин для працівників зі Східної Європи.

Як повідомляє Діло з посиланням на сайт Уповноваженого, прохання про скасування обов’язку відбувати карантин, насамперед, для працівників з України та Білорусі, пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців.

Ті на сьогодні відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців, оскільки змушені чекати зайві 10 днів, поки люди, які перетнули кордон, відбудуть карантин. Крім того, є й інші незручності.

«Працівники, які їдуть на вихідні додому, наприклад, в Україну чи Білорусь, після перетину кордону не можуть повернутися на роботу до Польщі без відбуття карантину», – зазначає Адам Абрамовіч.

Відтак Уповноважений з питань малих та середніх підприємств попросив уряд повністю скасувати карантин для осіб, які перетинатимуть зовнішній польський кордон (Україна, Білорусь, Росія) з метою працевлаштування в Польщі.

Лист Адама Абрамовіча був надісланий 9 вересня. Реакція уряду поки що невідома.

Нагадаємо, заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.

Як повідомлялося, влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів. Вони тікають до Польщі від переслідувань влади.

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