Підприємці Польщі просять уряд скасувати карантин для всіх працівників з України
Це прохання пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців
Уповноважений з питань малих та середніх підприємств Адам Абрамовіч звернувся до віцепрем’єрки Польщі Ядвіги Емілевич з проханням скасувати карантин для працівників зі Східної Європи.
Як повідомляє Діло з посиланням на сайт Уповноваженого, прохання про скасування обов’язку відбувати карантин, насамперед, для працівників з України та Білорусі, пов’язане з непростою ситуацією польських роботодавців.
Ті на сьогодні відчувають істотні проблеми з працевлаштуванням іноземців, оскільки змушені чекати зайві 10 днів, поки люди, які перетнули кордон, відбудуть карантин. Крім того, є й інші незручності.
«Працівники, які їдуть на вихідні додому, наприклад, в Україну чи Білорусь, після перетину кордону не можуть повернутися на роботу до Польщі без відбуття карантину», – зазначає Адам Абрамовіч.
Відтак Уповноважений з питань малих та середніх підприємств попросив уряд повністю скасувати карантин для осіб, які перетинатимуть зовнішній польський кордон (Україна, Білорусь, Росія) з метою працевлаштування в Польщі.
Лист Адама Абрамовіча був надісланий 9 вересня. Реакція уряду поки що невідома.
Нагадаємо, заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.
Як повідомлялося, влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів. Вони тікають до Польщі від переслідувань влади.