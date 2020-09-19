  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Збройних силах виявили 40 нових випадків коронавірусу

    • Розсилка
    Загалом станом на 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 681 людина - У Збройних силах виявили 40 нових випадків коронавірусу
    Загалом станом на 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 681 людина

    За весь час пандемії одужало 1754 військьвослужбовця

    У Збройних силах за минулу добу виявлено 40 нових хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, десятьох з них госпіталізовано.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

    «За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у зведенні.

    Зазначається, що десятеро хворих перебувають у закладах охорони здоров’я: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Білоцерківському та Житомирському військових госпіталях – по 1 військовослужбовцю, в Івано-Франківській та Львівській міських лікарнях – по 1 працівнику ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

    Решта 30 хворих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Зокрема, у Київській області – 10 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, у Львівській – 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ, Одеській – 6 військовиків, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях – по 1 військовослужбовцю, у Рівненській – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, зазначають у Медсилах.

    Загалом, за даними командування Медсил, станом на 10.00 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 681 особа. За час пандемії одужало 1754 особи, летальних випадків зареєстровано 9. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 844 особи, у 53 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      172712
    • Хворіють
      92422
    • Одужали
      76754
    • Померли
      3516

    Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    ЗСУ лікар ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies