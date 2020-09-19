У Збройних силах виявили 40 нових випадків коронавірусу



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Загалом станом на 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 681 людина

За весь час пандемії одужало 1754 військьвослужбовця

У Збройних силах за минулу добу виявлено 40 нових хворих на коронавірусну хворобу Covid-19, десятьох з них госпіталізовано.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що десятеро хворих перебувають у закладах охорони здоров’я: у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, Білоцерківському та Житомирському військових госпіталях – по 1 військовослужбовцю, в Івано-Франківській та Львівській міських лікарнях – по 1 працівнику ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Решта 30 хворих перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Зокрема, у Київській області – 10 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ, у Львівській – 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ, Одеській – 6 військовиків, Тернопільській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях – по 1 військовослужбовцю, у Рівненській – 1 працівник ЗСУ. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання, зазначають у Медсилах.

Загалом, за даними командування Медсил, станом на 10.00 19 вересня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 681 особа. За час пандемії одужало 1754 особи, летальних випадків зареєстровано 9. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 844 особи, у 53 військовослужбовців закінчується ізоляція найближчих три доби.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.