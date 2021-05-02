Минулої доби у Збройних силах виявили сім нових хворих на коронавірус

У Збройних силах на ізоляції перебуває 252 військовослужбовці

За час пандемії в ЗСУ одужало 23327 осіб

Станом на 2 травня в Збройних силах України на Covid-19 хворіють 1352 особи.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання.

На ізоляції перебуває 252 військовослужбовці.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужало 23327 осіб, летальних випадків – 81.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 47095 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 178 військові медики.

За минулу добу проти Covid-19 щеплено 434 особи.

Нагадаємо, станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3199 осіб, летальних випадків – 160, одужало – 5784 особи, здійснено тестувань – 43405.