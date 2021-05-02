За минулу добу в Індії зафіксовано рекордну добову смертність від коронавірусу

Загальна кількість померлих від Covid-19 в Індії становить 215542 особи

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб.

Загальна кількість хворих в Індії нині становить 19,56 мільйона осіб, з яких 215542 особи загинули від вірусу.

До сьогоднішнього дня щеплення від коронавірусу в Індії могли отримати тільки медики і люди старше 45 років. З 1 травня в країні почалася вакцинація населення у віці 18-45 років, але влада низки штатів попередила, що доз вакцини не вистачає.

Програма вакцинації почалася в Індії 16 січня і ставить собі за мету до липня охопити 250 млн осіб. За даними Міністерства охорони здоров’я, одну дозу вакцини від коронавірусу на цей момент отримали 154 млн жителів Індії, що становить приблизно 11,5% населення країни.

В Індії застосовуються вакцини AstraZeneca, Covishield і створену індійською фірмою Bharat Biotech вакцину Covaxin.

Нагадаємо, Індія та Філіппіни отримали перші партії російської вакцини «Супутник V».

Тим часом Україна з 2 травня заборонила в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Читайте також: