За минулу добу в Індії зафіксовано рекордну добову смертність від коронавірусу
Загальна кількість померлих від Covid-19 в Індії становить 215542 особи
Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в неділю, кількість нових випадків коронавірусу в Індії зросла на 392488, а кількість смертей від Covid-19 за останні 24 години – 3689 осіб.
Загальна кількість хворих в Індії нині становить 19,56 мільйона осіб, з яких 215542 особи загинули від вірусу.
До сьогоднішнього дня щеплення від коронавірусу в Індії могли отримати тільки медики і люди старше 45 років. З 1 травня в країні почалася вакцинація населення у віці 18-45 років, але влада низки штатів попередила, що доз вакцини не вистачає.
В Індії застосовуються вакцини AstraZeneca, Covishield і створену індійською фірмою Bharat Biotech вакцину Covaxin.
Нагадаємо, Індія та Філіппіни отримали перші партії російської вакцини «Супутник V».
Тим часом Україна з 2 травня заборонила в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.