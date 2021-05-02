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    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння

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    Великодні паски, писанки, крашанки прикрашатимуть армійські столи всіх підрозділів у Світле Христове воскресіння - Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великодні паски, писанки, крашанки прикрашатимуть армійські столи всіх підрозділів у Світле Христове воскресіння
    Фото facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

    Освятили кошики штатні капелани, які перебувають разом зі своїми підрозділами в районі проведення ООС

    На Донеччині та Луганщині військовослужбовці Збройних сил України та інших складових сил оборони, які залучені до проведення Операції об’єднаних сил, відзначають Світле Христове воскресіння. Про це ідеться на сторінці ООС у facebook.

    «В окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби військові капелани разом із воїнами Збройних Сил України вознесли молитву за мир у нашій країні та її процвітання, здоров’я та добробут рідних і близьких, всього українського народу. Освячення великодніх кошиків здійснили штатні капелани, які перебувають разом зі своїми підрозділами в районі проведення ООС», – ідеться у повідомленні.

    У штабі ООС також повідомили, що великодні паски, писанки, крашанки та інші святкові смаколики прикрашатимуть та наповнюватимуть армійські столи всіх підрозділів у Світле Христове воскресіння.

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    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Великдень на передовій. Як українські захисники відзначають Христове воскресіння
    Фото facebook-сторінка Операції об'єднаних сил

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

    Станом на 7-му годину ранку 2 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, наголошують у штабі ООС.

    Теги: військові Великдень 2021 Операція Об’єднаних сил капелан
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