Плюс одна вакцинація. Україна готує новий календар щеплень

Щеплення від вірусу папіломи передбачене лише для дівчат. Чому так?

Міністерство охорони здоров'я України планує оновити Національний календар профілактичних щеплень, включивши обов'язкове щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років. Зміни повинні набути чинності з 2026 року, повідомляє інфекціоніст Федір Лапій в коментарі «Главкому».

Вакцинація буде безкоштовною і здійснюватиметься за однодозною схемою, що вже схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Такий підхід наразі застосовують у Великій Британії, Австралії та низці інших країн. Вакцинація проти ВПЛ стане доступною для дівчат, але питання щодо можливого включення до програми вакцинації хлопців, а також інших вікових груп, буде вирішуватися в подальшому.

«Якщо подивитися на календарі щеплень країн Європейського Союзу, то приблизно 50% країн Євросоюзу мають гендерно-нейтральну вакцинацію, тобто вакцинують і хлопців, і дівчат. Ще 50% країн Євроспільноти вакцинують поки лише дівчат, але скоріше за все, вакцинація хлопців буде пізніше», – пояснив Лапій.

Вірус папіломи людини – група вірусів, що переважно передається статевим шляхом як в чоловіків, так і в жінок, уражаючи шкіру та слизові оболонки. Існує близько 200 різних штамів вірусу папіломи людини. Впродовж життя ВПЛ інфікується щонайменше троє з чотирьох людей. Найчастіше інфікування відбувається у віці 20-25-років. У 9 з 10 інфікованих імунна система сама пригнічує вірус протягом двох років після інфікування, не призводячи до захворювання. Проте в деяких пацієнтів інфікування ВПЛ сприяє розвитку злоякісних новоутворень різної локалізації – наприклад, раку шийки матки, раку статевого члена, раку аноректальної ділянки, раку ротоглотки. Найнебезпечнішими є 16 і 18 типи ВПЛ, які викликають до 70% випадків раку шийки матки.

Крім того, у статті зазначається, що у графіку щеплень від інших інфекційних захворювань також пропонується низка змін. Зокрема, щеплення для профілактики туберкульозу пропонується робити в перші 24 години від народження (зараз на 3-5 добу від народження).

А вакцинацію від кору, паротиту та краснухи пропонується робити у віці 12 місяців та у 4 роки. (Зараз перша вакцина - у 12 місяців, друга вакцина - у 6 років).