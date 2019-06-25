МОЗ із початку року оплатило закордонне лікування 231 українця



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Наразі на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебуває 11 українців

Від початку року за кошти Державного бюджету Міністерство охорони здоров'я направило на лікування за кордон 231 хворого з України. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ України.

За даними відомства, цього року за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачено близько 690 млн грн, що дало змогу направити і оплатити лікування 231 хворого, які потребували медичної допомоги за кордоном.

Наразі на обліку хворих, які потребують лікування за кордоном, перебуває 11 українців.



Також у пресслужбі міністерства додали, що минулого року за цією програмою МОЗ оплатило лікування 278 осіб на загальну суму понад 653 млн грн.

У квітні повідомлялося, що 25 дорослих і 5 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, отримають необхідне лікування у закордонних клініках за державний кошт.

Зазначимо, що до іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

Лікування за кордоном як виключний захід передбачений для громадян, захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Нагадаємо, що за даними Української асоціації медичного туризму (УАМТ), близько 65 тис. іноземців в 2018 році приїхали лікуватися в українських клініках, з України на лікування виїхали близько 160 тис. українців.