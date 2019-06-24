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    В ООН заявили, що політика економії і нерівність посилюють психічні розлади

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    В ООН заявили, що політика економії і нерівність посилюють психічні розлади

    Зростання кількості психічних розладів пов'язане з нерівністю, дискримінацією і нестабільністю ринку праці, стверджує доповідач ООН

    Соціальна справедливість важливіша для психічного здоров'я, ніж психотерапія і медикаменти. Про це заявив спеціальний доповідач ООН щодо фізичного і психічного здоров'я Дайніус Пюрас, передає The Guardian в понеділок, 24 червня.

    Політика жорсткої економії, нерівність і відсутність гарантій зайнятості негативно впливають на психічне здоров'я, і держави повинні боротися з ними, щоб протистояти зростанню чисельності ментальних захворювань, стверджує спеціальний доповідач ООН.

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    Заходи з подолання нерівності та дискримінації були б набагато ефективнішими в боротьбі з психічними розладами, ніж акцент на терапії і медикаментозному лікуванні, який був поширений останні 30 років.

    «Це було б найкращою «вакциною» проти психічних розладів і значно краще від надмірного вживання психотропних медикаментів, яке відбувається зараз», - зазначив Пюрас.

    Він заявив, що з фінансової кризи 2008 року державні заходи, спрямовані на поділ, нерівність і соціальну ізоляцію, погано вплинули на психічну рівновагу.

    «Політика жорсткої економії не позначилася позитивно на психічному здоров'ї. Люди не відчувають себе в безпеці, вони стурбовані, вони не насолоджуються емоційним благополуччям через цю відсутність впевненості. Найкраще створювати сприятливе середовище у всіх сферах - сім'ї та робочому місці. Потім, звичайно, потрібні терапевтичні послуги», - заявив доповідач.

     

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