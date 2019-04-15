На лікування за кордоном направили ще 30 українців - МОЗ



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11 пацієнтів, серед яких троє дітей, направлено для проведення трансплантації кісткового мозку

25 дорослих і 5 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні, найближчим часом отримають необхідне лікування у закордонних клініках за державний кошт.

Таке рішення прийняла Комісія МОЗ України з питань направлення для лікування за кордоном, повідомляє 15 квітня прес-служба МОЗ.

«11 пацієнтів, серед яких троє дітей, направлено для проведення трансплантації кісткового мозку, 19, серед яких двоє дітей, - для проведення трансплантації органів. Із Державного бюджету на лікування цих пацієнтів буде витрачено близько 76 мільйонів гривень», - заявили в міністерстві.

Зазначається, що до іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються громадяни України для отримання медичної допомоги переважно з приводу онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворювань та вроджених аномалій розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

Лікування за кордоном як виключний захід передбачений для громадян, захворювання яких не лікуються на території України, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Нагадаємо, що за даними Української асоціації медичного туризму (УАМТ), близько 65 тис. іноземців в 2018 році приїхали лікуватися в українських клініках, з України на лікування виїхали близько 160 тис. українців.