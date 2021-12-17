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    МОЗ розділить первинну та спеціалізовану медичну допомогу

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    Влітку 2022 року МОЗ планує&nbsp;розділити надання медичної допомоги на первинному рівні зі стаціонарною медичною допомогою - МОЗ розділить первинну та спеціалізовану медичну допомогу
    Влітку 2022 року МОЗ планує розділити надання медичної допомоги на первинному рівні зі стаціонарною медичною допомогою
    фото з відкритих джерел

    Міністр каже, що нове розділення покращить роботу медичної системи

    Міністерство охорони здоров’я готує проєкт постанови, який розділить надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги на базі різних закладів охорони здоров’я. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «Із 1 липня 2022 року буде розділено надання медичної допомоги на первинному рівні, яка не може бути поєднана із закладами охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу», – зазначив посадовець.

    Як пояснив міністр, таке рішення ставить за мету покращити якість медичної допомоги на первинній ланці.

    «Відповідно до указу президента, який був виданий, та на виконання рішення РНБО, ми запроваджуємо індикатори якості первинної ланки (медичної допомоги – ред.). Те, що показав аналіз у 2021 році, об'єднання первинної та вторинної медичної допомоги не покращує якість, а призводить тільки до консолідації та перетікання коштів, які виділяються за капітаційною ставкою для сімейних лікарів, для покриття витрат, які були у стаціонарній медичній допомозі», – зауважив Ляшко.

    За його словами, водночас МОЗ аналізує всю мережу, яка сьогодні є у госпітальних округах тієї чи іншої області, і не допустить зниження та унеможливлення надання медичної допомоги у кожній безпосередній громаді.

    При цьому міністр зазначив, що під час свого утворення громади можуть перебачити у видатках кошти на утримання лікарень, які знаходяться у цих громадах.

    «Зокрема ці видатки повинні бути передбачені на витрату та покриття енергоносіїв, комунальних послуг і на розвиток матеріально-технічної бази», – пояснив посадовець.

    При цьому у разі, коли йдеться про розділення юридичних осіб, вони можуть перебувати в одній будівлі, а ті кошти, які виділялись на енергоносії й комунальні послуги, не будуть змінені, додав Ляшко.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня медична реформа Віктор Ляшко
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    МОЗ розділить первинну та спеціалізовану медичну допомогу