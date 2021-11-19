Що робити, коли сімейний лікар звільнився: роз’яснення для пацієнтів

Перед тим як звільнитися сімейні лікарі мають попередити про це своїх декларантів

Останнім часом українці почали скаржитися на звільнення своїх сімейних лікарів. Іноді знайти нового «сімейника» стає цілою проблемою, бо виявляється, що лікарів просто не вистачає. Портал helsi.me розповідає про алгоритм дій на такий випадок.

Отже, перед тим як звільнитися сімейні лікарі мають попередити про це своїх декларантів, тобто тих, з ким підписали декларацію. Зазвичай замість себе вони пропонують свого колегу.

Якщо людина погоджується, то підписує нову декларацію. Новий сімейний лікар може працювати в цій або в іншій поліклініці.

Також є випадки, коли жоден з цих варіантів людині не підійде.

У такому випадку необхідно зайти на сайт helsi.me і переглянути лікарів в опції «Лікар приймає декларації». Або ж на головній сторінці порталу знайти розділ «Декларація з лікарем».

Далі потрібно обрати лікаря, який сподобався і записатися до нього на прийом, і у визначений час прийти із паспортом, ідентифікаційним кодом та надати номер телефону.

Зазначається, що у процесі підписання декларації лікар роздрукує паперовий примірник декларації. Важливо перевірити, чи усі дані вказані правильно і тільки тоді підписати декларацію. Також на прийомі лікар попросить засвідчити ваш профіль.

Після того необхідно зайти в додаток helsi.me і в розділі «Мій лікар» переконатися, що все оформлено правильно.

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