Уряд призначив голову Національної служби здоров'я

Наталя Гусак раніше працювала на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації

Сьогодні уряд, за поданням міністра Віктора Ляшка, призначив Головою Національної служби здоров'я України Наталю Гусак. Про це повідомила нардепка Ольга Стефанишина на сторінці у Fаcebook.

«Два роки ця інституція була без керівника. Калейдоскоп міністрів, численні атаки, нечесні конкурси Степанова – НСЗУ пережила дуже важкі часи. Від цього страждали пацієнти, лікарні та реформа. Бо НСЗУ – це і є медична реформа… Я би дуже хотіла повірити, що пані Наталі вдасться налагодити роботу НСЗУ, впровадити нові механізми роботи з лікарнями, а також стати повноцінним гравцем у цій сфері.

Для цього треба мати високу експертизу, сталеві нерви і неперевершені комунікаційні якості. Чи відповідає пані Наталя цим критеріям? Побачимо дуже скоро», – написала Стефанишина.

Парламентарка також додала, що вважає посаду очільника НСЗУ не менш важливою, ніж міністра. «Для мене посада очільника НСЗУ – не менш важлива, ніж міністра.

Величезна відповідальність. Майже 160 млрд грн державних коштів. Сотні людей у підпорядкуванні. Тисячі лікарень і аптек», – зазначила Стефанишина.

5 листопада у Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала Наталія Гусак, яка працювала на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про початок нового конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) наприкінці вересня.

Також, 27 травня Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Прийом документів тривав до 2 червня. Ляшко був переконаний, відомство може очолити професіонал, який буде «працювати на результат і вболіває за медицину».

Проте, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг з першої спроби визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ), яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.