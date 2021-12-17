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    В Україні почали робити третє ковід-щеплення

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    У МОЗ роз'яснили, як отримати третю дозу covid-вакцини - В Україні почали робити третє ковід-щеплення
    У МОЗ роз'яснили, як отримати третю дозу covid-вакцини
    фото з відкритих джерел

    Додаткове щеплення дозволили робити певним категоріям людей із послабленим імунітетом

    Вчора в Україні зробили майже 133 тис. щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали майже 44 тис. людей, а понад 89 тис. – повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу. За даними МОЗ, за минулу добу третю дозу вакцини отримали перші 14 осіб.

    Додаткова доза вакцини від коронавірусу не є бустерною і призначена лише для певних категорій людей із слабким імунітетом.

    Отримати додаткову дозу можуть люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів; люди, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію; люди з низкою інших імунодефіцитних станів.

    Вакцинацію вчора здійснювали 869 мобільних бригад, 3 388 пунктів щеплення та 463 центри вакцинації.

    Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 62 028 щеплення, Sinovac (CoronaVac) – 44 318, Moderna – 14 979 та AstraZeneca – 11 666.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Від початку масової вакцинації у країні зробили 27,1 мільйона щеплення проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали понад 14 млн людей, а повністю вакцинувалися – 12,8 млн.

    До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    В Україні почали робити третє ковід-щеплення