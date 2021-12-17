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    Від Covid-19 за добу померли понад 300 людей в Україні

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    Через коронавірус вчора до лікарень потрапило понад 2 тис. хворих - Від Covid-19 за добу померли понад 300 людей в Україні
    Через коронавірус вчора до лікарень потрапило понад 2 тис. хворих
    фото: ЮНІСЕФ

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло понад 3,5 млн осіб

    Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 8899 осіб, зафіксовано 328 летальних випадків, 21 650 пацієнтів одужали. Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п’ятниці, 17 грудня.

    Госпіталізували вчора 2028 людей із підозрою або підтвердженим Covid-19.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (1385), Донецькій (564) та Запорізькій (559) областях.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Лабораторії зробили 77 707 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 33 652, методом ІФА – 7 824. Також зробили 36 231 експрес-тест на антиген до вірусу. Загалом у країні провели 16,4 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

    Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло понад 3, 5 млн осіб, з них понад 3,3 млн одужали, померли – 92 641 людина.

    В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, що країну поділили на зони. У «червоній» зоні карантину перебувають вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

    Всі інші регіони наразі опинились в «жовтій» та «помаранчевій» зонах. Із 7 грудня Київ залишив «червону» зону карантину.

    В Україні зробили вже понад 27 млн щеплень від коронавірусу, понад 12 млн людей отримали дві дози.

    До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Від Covid-19 за добу померли понад 300 людей в Україні