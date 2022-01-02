МОЗ розвінчав міф про шкоду мікрохвильовок

Електромагнітне випромінювання не має нічого спільного з радіацією та не впливає на якість продуктів, зазначили у МОЗ

Лікарі Міністерства охорони здоров'я розвінчали міф про шкоду використання мікрохвильових печей для розігріву їжі. Вони пояснили принцип дії і запевнили, що в їжі не накопичуються ніякі шкідливі речовини. Інформація з'явилася на сторінці МОЗ у Facebook.

«Принцип дії мікрохвильовки досить простий: під час роботи приладу всередині утворюються радіохвилі (частота2, 450 ГГц), що приводять в рух молекули води/цукру/жиру, в результаті чого їжа нагрівається», – пояснили фахівці.

За словами експертів, електромагнітне випромінювання не має нічого спільного з радіацією та не впливає на якість продуктів.

«Електромагнітні хвилі мікрохвильовки проходять через їжу наскрізь і потім гаснуть. Вони не накопичуються в продуктах, не залишають часточки на них і не руйнують структуру. Тому їжа після мікрохвильовки не містить радіоактивних частинок», – уточнили фахівці.

МОЗ підтвердило безпеку продуктів, розігрітих в мікрохвильовках. При цьому важливо врахувати посуд, в якій розігрівають продукти.

«Розігрівати їжу в пластикових контейнерах, які не призначені для використання в мікрохвильовках, все ж не потрібно – це може виявитися небезпечним. Не призначений для цього пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини, які можуть потрапити в страви»,– уточнили в МОЗ.

За словами фахівців, краще використовувати для цього скляний або керамічний посуд.

Нагадаємо, що безкоштовних медичних послуг стане більше. Національна служба здоров'я розширила перелік. Так, з наступного року НСЗУ планує підвищити тарифи медзакладам за найважливішими напрямками, але, разом з тим, висуватиме до них посилені вимоги. Наприклад, заклад зможе укласти договір з НСЗУ, якщо у 2021 році пролікував 100 інсультів чи 50 інфарктів, провів мінімум 150 пологів тощо.