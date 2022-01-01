Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів

Ціни у магазині не дуже демократичні

Журналіст прокоментував, що робилось у магазині Egersund за кілька годин до Нового Року

У Києві в магазин елітних морепродуктів Egersund 31 грудня вишикувалася чимала черга. Фото зі скупченням людей біля крамниці на проспекті Петра Григоренка, що на столичних Позняках, опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Харченко.

«Черга в егерзунд метрів сто...», – підписав знімок журналіст.

При цьому, як можна довідатися із сайту магазину, ціни там не вельми демократичні. Так, вартість ікри – від 4500 грн за кг, риби – близько 1 000 грн за кг.

Раніше портал Мінфін опублікував оновлені ціни на хліб та хлібобулочну продукцію у торгових мережах України станом на 29 грудня.

В середньому, ціни на соціально важливий продукт у супермаркетах залишилися на рівні попереднього місяця. Так, середня вартість пшеничного хліба становить 24,70 грн. (650 гр). Ціна не змінилася з минулого місяця.

Також нещодавно стало відомо, що, попри рекордний урожай, вже наступного року ціна буханця хліба в Україні може перевищити 40 грн. До того ж, вироблятиметься він переважно з імпортного зерна.

Крім того, перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.