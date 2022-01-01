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    Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів

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    Ціни у магазині не дуже демократичні - Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів
    Ціни у магазині не дуже демократичні
    фото: Сергій Харченко/Facebook

    Журналіст прокоментував, що робилось у магазині Egersund за кілька годин до Нового Року

    У Києві в магазин елітних морепродуктів Egersund 31 грудня вишикувалася чимала черга. Фото зі скупченням людей біля крамниці на проспекті Петра Григоренка, що на столичних Позняках, опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Харченко.

    «Черга в егерзунд метрів сто...», – підписав знімок журналіст.

    При цьому, як можна довідатися із сайту магазину, ціни там не вельми демократичні. Так, вартість ікри – від 4500 грн за кг, риби – близько 1 000 грн за кг.

    Раніше портал Мінфін опублікував оновлені ціни на хліб та хлібобулочну продукцію у торгових мережах України станом на 29 грудня.

    В середньому, ціни на соціально важливий продукт у супермаркетах залишилися на рівні попереднього місяця. Так, середня вартість пшеничного хліба становить 24,70 грн. (650 гр). Ціна не змінилася з минулого місяця.

    Також нещодавно стало відомо, що, попри рекордний урожай, вже наступного року ціна буханця хліба в Україні може перевищити 40 грн. До того ж, вироблятиметься він переважно з імпортного зерна.

    Крім того, перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

    Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.

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    Теги: продукти ціни урожай Facebook дружина журналіст магазин Олена Зеленська перша леді час хліб
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    Зубожіння «зашкалює». У мережі виклали фото неймовірної черги в магазині елітних морепродуктів