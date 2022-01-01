Вчені з'ясували користь кави для організму

Вживання кави на 21% знижує ризик хронічних хвороб печінки, зазначають вчені

Вчені з Саутгемптонського та Единбурзького університетів з'ясували користь кави для організму. За їх словами, його вживання знижує ризик захворювань печінки та зменшує ризик смерті, пише видання The Mirror.

Дослідники проаналізували дані 95,5 тисячі людей з Біобанку Великої Британії.

З'ясувалося, що ризик хронічних хвороб печінки знижується на 21 відсоток у тих, хто регулярно п'є каву, при цьому ймовірність уникнути смерті підвищується на 40 відсотків, а завдяки кавеолу та кафестолу, що містяться в каві, на 20 відсотків зменшується ризик жирового гепатозу печінки.

За словами автора дослідження Олівера Кеннеді, це відкриття важливе для тих країн, де через низькі доходи населення люди майже не мають можливостей на якісну медичну допомогу.

Нагадаємо, світові поставки кави з В'єтнаму страждають через жорсткі обмеження, встановлені для контролю поширення «Дельта»-штаму коронавірусу.

Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.