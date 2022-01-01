Скільки потрібно пити води взимку. Медик назвав норму

Геращенко: «Незалежно чи це літо, чи зима, втрата вологи з організму відбувається однозначно»

Незалежно від пори року людина має випивати в день до 2-2,5 л води. Адже взимку організм так само бореться із пересушеним повітрям у приміщеннях, пояснив у коментарі «Главкому» судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко.

«Воду завжди потрібно пити в достатній кількості. До прикладу, в жаркому приміщенні, яке опалюють кондиціонери чи батареї, пересушене повітря. Тому організм бореться з цим, він захищає себе, віддаючи рідину – чи то потіючи, чи разом із диханням. При потінні збирається рідина на тканинах. Тому треба пити воду, але не більше норми – загальний обсяг випитої рідини (враховуючи чай, каву, компот) – це 2-2,5 літра на добу незалежно чи це літо, чи зима, тому що втрата вологи йде однозначно», – уточнив Геращенко.

Лікар також спростував думку про те, що від нестачі води в організмі, людина на морозі швидше охолоджується, бо капіляри швидше скорочуються. «Капіляри, судини будуть обов’язково скорочуватися, тому що так влаштований захисний механізм організму. І це не залежить від того, чи в достатній кількості людина п’є воду», – наголосив судинний хірург.

Нагадаємо, раніше Геращенко пояснив, якою має бути температура в оселі взимку, аби було комфортно.

Тим часом, компанія «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.



