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    Здоров'я

    МОЗ створить новий підрозділ, який займатиметься питаннями трансплантації і лікування за кордоном

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    У МОЗ з'явиться новий підрозділ, який займатиметься&nbsp; питаннями трансплантації і лікування за кордоном&nbsp; - МОЗ створить новий підрозділ, який займатиметься питаннями трансплантації і лікування за кордоном
    У МОЗ з'явиться новий підрозділ, який займатиметься  питаннями трансплантації і лікування за кордоном 

    Максим Степанов підписав наказ про створення нової структури

    У Міністерстві охорони здоров’я України  створять новий підрозділ, який займатиметься питаннями трансплантації і лікування за кордоном. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Питанням трансплантації та лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров’я будуть приділяти особливу увагу. У нас буде окремий підрозділ, який буде займатися питаннями трансплантації і лікування за кордоном», – сказав міністр

    Степанов зазначив, що наразі у Індії перебуває 7 пацієнтів, які очікують на трансплантацію.

    «В Індії очікують на трансплантацію 7 пацієнтів, двоє з них – на  стаціонарному лікуванні, ще 5 на амбулаторному лікуванні. Затримки щодо трансплантації органів виникли через пандемію, ті обмеження, які були в Індії. Ми тримаємо зв’язок з цією клінікою, де проходить лікування наших пацієнтів і намагаємося зробити все, щоб це було пришвидшено. Зараз вже певні рухи вперед щодо пришвидшення. думаю, що найближчим часом вони отримають необхідну трансплантацію», –повідомив Степанов.

    Нагадаємо, у  2020 році в Україні Міністерство охорони здоров`я запроваджує комплексну систему трансплантації. В українських медичних закладах почнуть масово проводити операції з пересадки органів.

     

     

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