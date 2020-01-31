Трансплантація органів: У МОЗ пояснили, що змінюється з 2020 року



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У бюджеті на 2020 на трансплантації передбачено 112 млн грн., ціна однієї операції від 855 тис. грн, - чиновник

Для українців операції з пересадки органів - безоплатні, - Коваль

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль обіцяє, що з 2020 року тисячі людей, які потребують пересадки органів, зможуть поступово отримати необхідну медичну допомогу.

Коваль поінформував, що Кабмін вже визначив постановою заклади, що зможуть виконувати трансплантацію органів. «Всього в Україні зараз є 25 медустанов, які мають ліцензії на проведення трансплантації органів», - зазначив посадовець.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, держава власним коштом оплачуватиме операції з пересадки органів. «Уряд вже затвердив тарифи для операцій з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Цього року ми вже оплатили близько 100 трансплантацій, зробили передоплату тим закладам, які сьогодні роблять пересадку органів. Для пацієнтів операції з трансплантації безоплатні», - стверджує Коваль.

Посадовець повідомив, що у бюджеті на 2020 на трансплантації передбачено 112 млн грн., ціна однієї операції від 855 тис. грн.

Нагадаємо, 29 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». У МОЗ інтенсивно працюють над створенням нормативно-правового забезпечення закону. За всі роки незалежності в Україні провели менше 2,5 тис. операцій з трансплантації органів, хоча наразі потреба – близько п’яти тисяч у рік.

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