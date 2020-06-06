На Львівщині за минулу добу – 65 нових випадків Covid-19, загалом понад дві тисячі хворих



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На Львівщині підтверджено 2053 випадки інфікування коронавірусом

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2053 осіб, 68 людей померли

Станом на ранок 6 червня на Львівщині підтверджено 2053 випадки інфікування коронавірусом, з них 68 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 412 ПЛР-тестів, з яких 65 — позитивні (серед них — 37 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5004 особи, госпіталізовані — 770, на амбулаторному лікуванні — 4234 особи, виписані — 597 осіб. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2053 осіб, 68 людей померло. 506 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, 5 червня на Львівщині було підтверджено 1988 випадків інфікування коронавірусом, з них 66 – летальні. За попередню добу було 73 нових випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).