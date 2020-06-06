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    Події в Україні

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу - У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу

    Найбільша кількість зареєстрована у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях а також у місті Київ

    За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксували у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 66, Львівській області −65, Рівненській області – 52, а також місто Київ – 83», – зазначив він.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

    Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

    Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

    Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

    Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

    З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

    міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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