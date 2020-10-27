На Буковині черговий антирекорд захворюваності на Covid-19
В області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання
У понеділок, 26 жовтня, у Чернівецькій області вкотре зареєстрували антирекорд добової кількісті захворювань на коронавірус – 389 випадків.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, лабораторія цього дня дослідила 1034 зразки.
Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірус вже більше половини хворих – 10 099 осіб.
За добу 26 жовтня вилікувалась 71 людина. Померли від ускладнень 442 буковинці.
Зазначимо, в Україні за добу 25 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей.
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Всього348924
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Хворіють199923
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Одужали142537
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Померли6464
Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.