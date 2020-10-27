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    Здоров'я

    На Буковині черговий антирекорд захворюваності на Covid-19

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    У понеділок коронавірус підтвердили у 389 мешканців Буковини - На Буковині черговий антирекорд захворюваності на Covid-19
    У понеділок коронавірус підтвердили у 389 мешканців Буковини
    Фото: Чернівецька ОДА

    В області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання

    У понеділок, 26 жовтня, у Чернівецькій області вкотре зареєстрували антирекорд добової кількісті захворювань на коронавірус – 389 випадків. 

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, лабораторія цього дня дослідила 1034 зразки.
    Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірус вже більше половини хворих – 10 099 осіб.

    За добу 26 жовтня вилікувалась 71 людина. Померли від ускладнень 442 буковинці.

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    Зазначимо, в Україні за добу 25 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      348924
    • Хворіють
      199923
    • Одужали
      142537
    • Померли
      6464

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.

    здоров'я Чернівецька область коронавірус
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