На Буковині черговий антирекорд захворюваності на Covid-19



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У понеділок коронавірус підтвердили у 389 мешканців Буковини Фото: Чернівецька ОДА

В області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання

У понеділок, 26 жовтня, у Чернівецькій області вкотре зареєстрували антирекорд добової кількісті захворювань на коронавірус – 389 випадків.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, лабораторія цього дня дослідила 1034 зразки.

Таким чином в області за час пандемії виявили 20 117 випадків захворювання. Одужали від коронавірус вже більше половини хворих – 10 099 осіб.

За добу 26 жовтня вилікувалась 71 людина. Померли від ускладнень 442 буковинці.

Зазначимо, в Україні за добу 25 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 348924

Хворіють 199923

Одужали 142537

Померли 6464

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.