Ляшко: місцеві вибори не повинні призвести до спалаху коронавірусу



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Грубих порушень під час роботи виборчих дільниць не було

У МОЗ стверджують, що практично усі приписи щодо санітарних заходів на дільницях були дотримані

Проведення місцевих виборів у неділю, 25 жовтня, не повинно стати причиною зростання захворюваності на коронавірус, адже практично усі приписи щодо санітарних заходів на дільницях були дотримані.

Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що грубих порушень не було під час роботи дільниць, хоча не скрізь дотримувалися всіх заходів. Головним порушенням було невикористання прозорих щитків членами виборчкомів і скупчення людей на дільницях.

«Зараз ми можемо констатувати, що в принципі вибори не повинні призвести до сплеску захворюваності коронавірусом», – зазначив Ляшко

Також санітарний лікар наголосив, що за день виборів на дільниці були виклики бригад «швидкої допомоги», в рамках яких 50 осіб були госпіталізовані.

«За неділю у нас було 250 викликів «швидкої допомоги» на дільниці, 50 осіб госпіталізовано та стався один летальний випадок. Відбулася раптова зупинка серця і це сталося до приїзду медиків», – додав Ляшко.

Нагадаємо, що в Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 348924

Хворіють 199923

Одужали 142537

Померли 6464

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Зазначимо, в Україні за добу 25 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5426 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 348924 людей, одужали 142537 осіб, летальних випадків – 6464 осіб.