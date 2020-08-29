На Буковині готують ще одну лікарню для прийому хворих на Covid-19



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На Буковині готують ще одну лікарню для прийому хворих на Covid-19

Напередодні повідомлялося, що в міських лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих з Covid-19

У Чернівецькій області готують ще одну лікарню для прийому хворих із коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, у Вижницькій районній лікарні готуються відкрити інфекційне відділення за умови внесення закладу до переліку госпітальних баз для надання допомоги хворим на Covid-19.

Відтак хворих з району, у яких є підозра або підтверджений діагноз Covid-19 госпіталізовуватимуть в інфекційне відділення Вижницької лікарні.

Зауважимо, Державна комісія ТЕБ та НС визначила Вижницький район «червоною» карантинною зоною разом із Глибоцьким і Новоселицьким районами. Таке рішення зумовлене різким приростом інфікованих у даних районах.

Напередодні повідомлялося, що в міських лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих з Covid-19.

27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.