КСУ оприлюднив рішення щодо неконституційності постанови про введення карантину



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КСУ визнав неконституційними частину карантинних обмежень

Рішення підписала Велика палата Конституційного Суду України у складі 15 суддів

Конституційний Суд розглянув на пленарному засіданні справу за поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції окремих положень урядової постанови №392 та Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» і визнав їх такими, що порушують чинне законодавство.

Про це йдеться в рішенні Конституційного суду, оприлюдненому на сайті відомства.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд постановив, що всі обмежувальні карантинні заходи, які встановлювалися постановою Кабміну №392, є неконституційними.

Суд визнав неконституційними зміни до Держбюджету, які обмежили зарплати на рівні 47 тис. грн.

Зокрема, суд дійшов висновку, що не можна обмежувати розмір заробітних плат змінами до державного бюджету.

«Велика палата Конституційного Суду України... вирішила: 1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: – частин першої, третьої статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами; – абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ», – йдеться в тексті рішення.

Крім того, неконституційними визнано положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ.

Ці норми втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Як зазначається, рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Рішення підписала Велика палата Конституційного Суду України у складі 15 суддів.

Раніше пленум Верховного суду 29 травня звернувся до Конституційного суду з поданням, у якому оскаржив окремі положення постанови уряду №392 від 20 травня «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» і положення частин першої, третьої статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік», абзацу дев'ятого пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві положення» закону «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Верховний суд просив перевірити, чи не були порушені: право на свободу пересування, право залишати територію України, право на мирні зібрання, право на підприємницьку діяльність і право на доступ до медичної допомоги.

У Верховному суді вважають, що введене в законі про держбюджет тимчасове обмеження на безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів за рішенням суду веде до невиконання судових рішень, що суперечить Конституції.

Крім того, Верховний суд оскаржив введені з 1 квітня обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслужбовців. У цьому ВС вбачає неправомірне обмеження рівня матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, прокурорів та суддів, що порушує принцип верховенства права та гарантії незалежності суддів та виконання судових рішень.

2 липня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд даної справи. Суддею-доповідачем виступав Петро Філюк.

Слід нагадати, що уряд не планує вводити жорсткий карантин у випадку другої хвилі Covid-19.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.