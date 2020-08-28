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    Кличко назвав умову для закриття метро в Києві

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    Кличко назвав умову для закриття метро в Києві - Кличко назвав умову для закриття метро в Києві
    Кличко назвав умову для закриття метро в Києві

    Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада

    Київська влада буде змушена зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, за однієї умови. А саме, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з Covid-19.

    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі Свобода Live.

    «Я не хочу про це говорити. Якщо станеться вибух (захворюваності - ред.), то ми будемо змушені переходити до таких речей, виключно турбуючись за здоров'я і життя людей», - сказав Кличко.

    Проте, на питання про те, зупиниться транспорт у Києві, якщо місто потрапить в «червону зону» карантину, Віталій Кличко точно не відповів.

    Як повідомляв «Главком», вранці 28 серпня на вхід до станції метро «Вокзальна» в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів.

    Як повідомлялося, станом на ранок 28 серпня у Києві підтверджено 12719 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 251 особу.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

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