Оперативні дані МОЗ. Кількість випадків Covid-19 в Україні перевищила 20 тисяч



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За добу – 442 нових випадки

Станом на 9:00 22 травня в Україні зафіксовано 442 нових випадків коронавірусу, це на 34 випадки менше, ніж учора (476). Усього виявлено 20 148 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 424 у дітей, 3 907 – у медиків.

З 442 людей, що захворіли за останню добу, 29 дітей – (вчора 29), медиків – 74 (вчора 76).

Одужали - 358, померли – дев'ять (вчора 15).

За добу госпіталізовані 127 осіб.

Загалом одужали 6 585 осіб, летальних випадків – 588.

Методом ПЛР досліджено 8 923 зразки.

Найбільше людей захворіли за добу у Львівській області - 65, Чернівецькій – 63 та у Києві – 47.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 21 травня в Україні було підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6227 одужали, 579 померли. Протягом передостанньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків. Найбільше людей захворіли за добу у Рівненській області - 70, Київській - 55, Чернівецькій – 46 та у Києві – 65.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялось, всього у світі понад 5,1 млн інфікованих. Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 332 925 осіб. Водночас, одужали 1 948 739.