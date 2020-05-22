На Буковині зростає кількість нових випадків Covid-19: за добу 63 хворих



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У лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані

У четвер у Чернівецькій області коронавірус виявили у 63 людей. Таким чином в області зареєстрували 2905 випадків зараження.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

«Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців», - заявив Осачук.

Окрім того, 22 людини за добу вилікувались від хвороби.

«Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція», – стверджує голова ОДА.

Проте у лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялось, станом на ранок 21 травня в Україні підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6 227 людей одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків.