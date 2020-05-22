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    На Буковині зростає кількість нових випадків Covid-19: за добу 63 хворих

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    На Буковині зростає кількість нових випадків Covid-19: за добу 63 хворих

    У лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані

    У четвер у Чернівецькій області коронавірус виявили у 63 людей. Таким чином в області зареєстрували 2905 випадків зараження.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

    «Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців», - заявив Осачук.

    Окрім того, 22 людини за добу вилікувались від хвороби.

    «Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція», – стверджує голова ОДА.

    Проте у лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Як повідомлялось, станом на ранок 21 травня в Україні підтверджено 19 706 випадків Covid-19, з них 6 227 людей одужали, 579 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 476 випадків.

    Чернівецька область хвороби коронавірус
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