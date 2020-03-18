  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Чернігівщині зареєстрували першу підозру на коронавірус

    • Розсилка
    <p>На Чернігівщині зареєстрували&nbsp; першу підозру на коронавірус</p> - На Чернігівщині зареєстрували першу підозру на коронавірус

    На Чернігівщині зареєстрували  першу підозру на коронавірус

    Жінка нещодавно повернулася з Італії

    У Чернігівській області зафіксували першу підозру на зараження коронавірусом COVID-19.

    Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко на сторінці в Facebook.

    Андрій Прокопенко зазначив, що сьогодні до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жінку з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, яка нещодавно повернулася з Італії. У жінки була температура та ускладнене дихання.

    "У пацієнтки взяли аналізи для проведення тесту на коронавірус. Наразі вона перебуває в ізольованому боксі інфекційного відділення. Надається необхідна допомога», – повідомив Прокопенко.

    Посадовець зазначив, що в області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

    Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.

     

    здоров'я медицина Чернігівщина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ