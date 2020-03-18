На Чернігівщині зареєстрували першу підозру на коронавірус



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На Чернігівщині зареєстрували першу підозру на коронавірус

Жінка нещодавно повернулася з Італії

У Чернігівській області зафіксували першу підозру на зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко на сторінці в Facebook.

Андрій Прокопенко зазначив, що сьогодні до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жінку з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, яка нещодавно повернулася з Італії. У жінки була температура та ускладнене дихання.

"У пацієнтки взяли аналізи для проведення тесту на коронавірус. Наразі вона перебуває в ізольованому боксі інфекційного відділення. Надається необхідна допомога», – повідомив Прокопенко.

Посадовець зазначив, що в області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні. Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.