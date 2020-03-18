Влада готує закон, який під час епідемії передасть Зеленському повноваження парламенту



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Денис Шмигаль доручив розробити закон на уповноваження президента вводити надзвичайний стан

Денис Шмигаль доручив Мін'юсту розробити законопроєкт про повноваження президента вводити надзвичайний стан без Ради в разі неможливості її роботи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про повноваження Президента вводити надзвичайний стан без Верховної Ради в разі неможливості її роботи.

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу.

«Мін'юсту розробити закон з уповноваження Президента України вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді, на той випадок якщо Верховна Рада буде повністю нездатна збиратися, хтось у країні повинен мати право оголошувати надзвичайний стан», - сказав він.

Прем'єр доручив Мін'юсту розробити такий законопроєкт спільно з Радою та Офісом президента.

Пізніше Шмигаль уточнив, що законопроєкт повинен передбачати можливість на час епідемії коронавірусу органам державної влади делегувати свої повноваження іншому органу влади для прийняття критично необхідних для життєдіяльності країни рішень.

«Треба розробити законопроєкт, який дасть можливість від одного органу влади до іншого передавати повноваження управляти країною. Ми не знаємо, які можуть бути наслідки, Верховна Рада буде заблокована чи Кабінет міністрів, чи президент, не дай Боже, дай Бог всім здоров'я, невідомо хто буде нездатний працювати через хворобу», - сказав прем'єр.

Він запевнив, що таке рішення не має політичного підґрунтя, або бажання узурпації влади, а має виняткову мету зберегти керованість країни в найгірших умовах.

Шмигаль, у числі законопроєктів, які потрібно підготувати для прийняття на позачерговому засіданні Ради, також доручив розробити законопроєкт про зміни в регламенти роботи Ради і Кабміну з тим, щоб передбачити можливість дистанційної роботи.

«Мін'юст і Мінціфри прошу надати пропозиції щодо дистанційного голосування, щоб ми не заблокували роботу найвищого державного органу», - сказав він.

Мінфіну доручено відпрацювати пропозиції щодо формування державного стабілізаційного фонду.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що за необхідності в Україні буде введено надзвичайний стан для недопущення поширення коронавврусу.

Згідно з Конституцією, Верховна Рада затверджує за зверненням президента його укази про введення надзвичайного стану в Україні або в окремій місцевості.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.