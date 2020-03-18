На Київщині запроваджено режим надзвичайної ситуації



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Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус

У середу, 18 березня, відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації під головуванням Василя Володіна, тимчасового виконувача обов’язків голови Київської ОДА.

Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її як «Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня» та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня призначили Олега Торкунова, заступника голови КОДА.

Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначили Максима Іонова, директора Департаменту охорони здоров’я КОДА.

«В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо всіх заходів, — повідомив Володін. – Першочергово — таких, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення».

Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА. За телефоном: 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Із виявлених - один випадок у Київській області. Повідомлялося, що після лабораторних досліджень було встановлено, що в пацієнта коронавірус COVID-19.

Проте, згодом стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України напередодні поспішило включити цього чоловіка в статистику, оскільки експрес-тест учора був негативний. Зараз лікарі Білої Церкви чекають на точний аналіз з Центральної лабораторії в Києві.

Також 18 березня в опорну Київську обласну лікарню в Білій Церкві надійшла місцева мешканка з аналогічними симптомами. Вона повернулася з Польщі. Експрес-тест негативний, але для остаточного висновку медики чекають на результати аналізів із Києва.

Крім того, 17 березня ввечері до інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні госпіталізували жінку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

За даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них два летальні.

Як повідомлялося, два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Один із хворих - молодий київський студент, який контактував із хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.