Нардеп Шахов прокоментував інформацію про коронавірус: «Почуваюся добре!»
Депутат стверджує, що тест на коронавірус дав позитивний результат
Народний депутат Сергій Шахов, про якого «Главком» писав, що він отримав позитивний тест на коронавірус, вийшов у прямий ефір на своїй сторінці у «Фейсбук» та прокоментував цю інформацію.
Нардеп зокрема заявив, що зробив тест у приватній клініці, а не в Обухівській лікарні. Він також стверджує, що результат позитивний, але панікувати не слід. Він вже належним чином самоізолювався та ні з ким не спілкується. Шахов запевнив, що почувається добре.
Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.
Також Телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.
Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.
Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.