Нардеп Шахов прокоментував інформацію про коронавірус: «Почуваюся добре!»



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Нардеп Сергій Шахов самоізолювався вдома

Депутат стверджує, що тест на коронавірус дав позитивний результат

Народний депутат Сергій Шахов, про якого «Главком» писав, що він отримав позитивний тест на коронавірус, вийшов у прямий ефір на своїй сторінці у «Фейсбук» та прокоментував цю інформацію.

Нардеп зокрема заявив, що зробив тест у приватній клініці, а не в Обухівській лікарні. Він також стверджує, що результат позитивний, але панікувати не слід. Він вже належним чином самоізолювався та ні з ким не спілкується. Шахов запевнив, що почувається добре.

15 годин тому Шахов також публікував пост у соцмережах, де написав, що працює вдома і тепер має можливість «у будь-який час погратися з домашнім улюбленцем».

Нагадаємо, що «Главком» отримав інформацію з апарату Верховної Ради про те, що у нардепа Сергія Шахова виявили коронавірус.

Також Телеграм-канал «Тёмный Рыцарь» опублікував документ і стверджує, що це справжня довідка з поліції, в якій ідеться про переведення особового складу правоохоронців Обухівського району на посилений режим роботи через виявлений випадок коронавірусу у районі. У документі йдеться, що позитивний тест має Сергій Шахов, народний депутат України.

Зазначимо, що на початку березня, 8 і 9 числа, Шахов відвідував Францію.

Напередодні повідомлялося, що 18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус. У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.



