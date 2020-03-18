Як вберегтися від китайського коронавірусу? Поради від уряду



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Незважаючи на те, що поради загальновідомі, досі не всі українці їх дотримуються

Кабінет міністрів опублікував відеоролик та інфографіку із порадами щодо профілактики захворювання через китайський коронавірус. Незважаючи на те, що поради загальновідомі, досі не всі українці їх дотримуються.

Тож уряд радить:

Мити руки з милом впродовж 20-30 секунд чи користуватися антисептиком

Носити маску при застуді

Прикриватися згином ліктя чи серветкою під час кашля чи чихання

Дезінфікувати телефони, робочі поверхні, ручки дверей

Не торкатися руками обличчя

Тримати дистанцію від тих, хто кашляє чи чхає

По більше детальну інформацію про способи профілактики Кабмін рекомендує звертатися до урядового ресурсу covid19.com.ua.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них три летальні.

Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус.

Також стало відомо, що нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус.