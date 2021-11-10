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    На Донеччині раптово помер 34-річний воїн

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    34-рiчний вiйськовослужбовець Володимир Феняк помер вночі 10 листопада&nbsp; - На Донеччині раптово помер 34-річний воїн
    34-рiчний вiйськовослужбовець Володимир Феняк помер вночі 10 листопада 
    фото: Суспільне

    Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії

    У зоні проведення Операції Об'єднаних сил під час несення служби помер військовослужбовець з Кіровоградської області Володимир Феняк. Про це повідомляє «Кіровоградська правда» та речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслана Францішкевич.

    За словами Францішкевич, 34-річний військовослужбовець із села Йосипівка Голованівського району помер 10 листопада о 1:50 годині поблизу Бахмута в наслідок тромбоємболії легеневої артерії. «Він не хворів, він виконував завдання. Вночі стався напад у нього, і він помер», – повідомила вона «Суспільному».

    Староста села Йосипівка Володимир Миколюк розповів, що військового привезуть 11 листопада. «Я мав розмову з військовим комісаріатом. Сказали, що завтра зранку виїдуть звідти і під вечір бійця привезуть», – каже Миколюк.

    Поховання відбудеться 12 листопада о 12:00 у селі Йосипівка Голованівського району.

    Молодший сержант Володимир Феняк – 1987 року народження, проходив військову службу на посаді командира відділення взводу управління протитанкової артилерійської батареї у військовій частині А2227.

    Раніше проходив військову службу: з 2014 по 2017 рік був мобілізований, наступний контракт підписав у листопаді 2020 року.
    Володимир Феняк неодружений, у нього залишилися батьки, брат і сестра.

    Також нагадаємо, що кіборг, який захищав Донецький аеропорт, помер від коронавірусу.

    Теги: трагедія бойовики на Донбасі Донеччина смерть військові напад хвороби поховання
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    На Донеччині раптово помер 34-річний воїн