На Донеччині раптово помер 34-річний воїн

Смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил під час несення служби помер військовослужбовець з Кіровоградської області Володимир Феняк. Про це повідомляє «Кіровоградська правда» та речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслана Францішкевич.

За словами Францішкевич, 34-річний військовослужбовець із села Йосипівка Голованівського району помер 10 листопада о 1:50 годині поблизу Бахмута в наслідок тромбоємболії легеневої артерії. «Він не хворів, він виконував завдання. Вночі стався напад у нього, і він помер», – повідомила вона «Суспільному».

Староста села Йосипівка Володимир Миколюк розповів, що військового привезуть 11 листопада. «Я мав розмову з військовим комісаріатом. Сказали, що завтра зранку виїдуть звідти і під вечір бійця привезуть», – каже Миколюк.

Поховання відбудеться 12 листопада о 12:00 у селі Йосипівка Голованівського району.

Молодший сержант Володимир Феняк – 1987 року народження, проходив військову службу на посаді командира відділення взводу управління протитанкової артилерійської батареї у військовій частині А2227.

Раніше проходив військову службу: з 2014 по 2017 рік був мобілізований, наступний контракт підписав у листопаді 2020 року.

Володимир Феняк неодружений, у нього залишилися батьки, брат і сестра.

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