Смерть двоюрідного брата Павлова: деталі трагедії

Борису Павлову було близько 50 років, він мав тяжкі захворювання

За інформацією поліціянтів, він скоїв суїцид, затягнувши зашморг

Двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Борис Павлов, імовірно, скоїв самогубство. Про це повідомляє телеграм-канал «Свої» з посиланням на власні джерела.

Тіло Бориса Павлова, вірогідно, знайшла його дружина. Саме вона повідомила про його смерть правоохоронним органам.

Відомо, що Борису Павлову було близько 50 років, він мав тяжкі захворювання. За інформацією поліціянтів, він скоїв суїцид, затягнувши зашморг.

На місці події працюють слідчі Криворізького районного управління поліції. Факт загибелі чоловіка підтвердили правоохоронці.

Нагадаємо, 7 вересня правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова.

Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Раніше глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.