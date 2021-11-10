Суд арештував головного ката донецької тюрми «Ізоляція»

Дениса Куліковського відправили в СІЗО на два місяці

Дениса Куліковського відправили в СІЗО на два місяці

Куліковський визнав провину та просив помістити його в ізолятор задля його ж безпеки

Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого напередодні колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського на прізвисько Палич. Про це з суду повідомляють «Ґрати».

Прокурори просили арешт для Куліковського, наголошуючи на ризиках його втечі, тиску на слідство, свідків та потерпілих, знищення або спотворення речових доказів.

Як стверджують ЗМІ, сам Куліковський визнав провину та просив помістити його в ізолятор задля його ж безпеки.

Куліковського називають одним з головних катів «Ізоляції» та її очільником. За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Колишні в’язні пригадують, що він жив у Курахово, працював у місцях позбавлення волі, а у 2014 приєднався до бойовиків. «Знав усякі блатні речі, намагався влаштувати порядки зони. Коли випивав, прокидалися садистські звички», – розповідали в’язні та додавали, що коли він випивав – в нього прокидалися садистська поведінка і він забивав людей до полусмерті.

Палич-Куліковський керував «Ізоляцією» до лютого 2018 року. Після чергового побиття одного з ув'язнених, його відсторонили. Замість нього керувати поставили росіянина з позивним Кузьміч та заступника Палича Юру-танкіста.

Куліковському інкримінують чотири статті кримінального кодексу:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

«Ізоляція» – це тюрма, яку створили на території мистецького фонду «Ізоляція» після захоплення Донецька російськими диверсійними загонами у 2014 році.

На території тренуються бойовики самопроголошеної «ДНР», зберігається склад військової техніки, а також утримуються незаконно ув'язнені люди, яких піддають тортурам.

Вироки, за якими туди потрапляють люди, виносяться незаконними судами «ДНР» без належного розслідування, а сама територія є секретною.

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Нагадаємо, напередодні у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

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